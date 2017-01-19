Filistin’de birlik hükümeti kurulacak

Al Jazeera'da yayımlanan bir grafikte Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden artık 137'sinin Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi.

"Filistin uzlaşması" konulu forum için Rusya'da bulunan Filistinli siyasi parti ve hareket temsilcileri temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyesi Azzam El-Ahmed, Fetih ve Hamas'ın Filistin ulusal birlik hükümetinde yer alacağını, önerinin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderileceğini söyledi. Ortadoğu Dörtlüsü'nün Filistin-İsrail sorununun çözümünde başarısız olduğunu ifade eden El-Ahmed, bunun nedeninin ABD'nin İsrail yanlısı politika yürütmesi olduğunu öne sürdü.

RAİD SALAH SERBEST BIRAKILDI