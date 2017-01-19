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’da çıkan 15 katlı

DHA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 13:07
İran’da yangın çıkan 15 katlı bina çöktü
İran’da yangın çıkan 15 katlı bina çöktü

’ın başkenti ’da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada çıktı. yangını söndürmeye çalışırken .

Sabah mesainin başladığı saatlerinde çıkan , itfaiyenin 4 saat süren çalışmasıyla söndürülmeye çalışılırken bina n üzerine çöktü. devlet televizyonu ilk belirlemelere göre en az 37 itfaiye ekibinin enkaz altında kaldığını duyurdu.

ENKAZDAN ÇIKARILANLARDAN 7'SİNİN DURUMU AĞIR!

Enkaz altından çıkarılan durumu ağır 7 itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığı diğer 30 kişinin ise olay yerinde tedavi edildi belirtildi. Binanın dikey şekilde çökmesi, diğer binaların hasar almasını engellemiş oldu.

BİNADA GİYİM MAĞAZALARI VARDI!

Binlerce kişinin çalıştığı binanın yangının başlamasıyla boşaltılması, olası büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu. 'ın en kalabalık yerlerinden Firdevsi ve Cumhuriyet caddeleri kavşağında yer alan binada, ağırlıklı olarak giyim üzerinde çalışan atölye ve toptancılar bulunuyordu.

1964 YILINDA YAPILMIŞTI

Tahran'ın en eski çok katlı binalarından biri olan Plasko binası, 1964 yılında yapılmıştı. Yangının neden çıktığı bilinmezken, olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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