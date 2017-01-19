Son dakika haberi: İtalya'da çığ felaketi!

İtalya'nın orta kesimlerinde son günlerde art arda meydana gelen depremlerin etkisiyle meydana gelen çığ sonucu Pescara bölgesindeki bir otel çığ altında kaldı.

İngiliz turistlerin tercih ettiği kayak merkezinde Rigopiano på Gran Sasso adlı otelin 27 müşterisi ve personelinin tümüyle çığ altında kaldığı ve ulaşılmakta zorluk çekildiği belirtiliyor.

Pescara Bölge Valisi Antonio Di Marco kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine gönderildiğini, meydana gelen çığ sonucu kayıpların olmasından korkulduğunu açıkladı.

Son alınan haberlerde çığ altında mahsur kalan 27 hotel müşterisi ve personelinin yanısıra bölgede bulunan başka kişilerin de çığ altında kalmış olmasından korkuluyor.

İtalya'da depremin ardından çığ düştü!

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, İtalyan basınının ülkenin doğusundaki bir otele çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, otelde 30 kişi olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü bildirdi.

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