Senegal ordusu Gambiya'ya girdi

Senegal ordu sözcüsünden yapılan açıklamaya göre, Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne (ECOWAS) ait ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini belirtti.

Askeri hareketliliğin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale hazırlığı yapan ECOWAS destek kararından sonra başladığı kaydedildi.

Adının açıklamasını istemeyen bir ECOWAS yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Senegal sınırını geçerek Gambiya'daki Farafenni kentine sorunsuz bir şekilde girdiğini açıklamıştı.

Gambiya ordusunun ECOWAS ordu birliklerine herhangi bir direnç göstermediğini kaydeden yetkili, "Farafenni'deki yerel güvenlik güçlerinin beyaz bayraklar sallayarak ECOWAS ordu birliklerinin sorunsuzca geçişine izin verdiler." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle yaptığı acil toplantıda Senegal'in Konsey'e sunduğu karar tasarısını 15 ülkenin tamamının desteğiyle kabul etti.

ECOWAS, Jammeh'in görevi devretmemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma kararı almıştı.

Gambiya'da devir teslim töreninin bugün gerçekleşmemesi üzerine Adama Barrow komşu ülke Senagal'deki Gambiya elçiliğinde devlet başkanlığı için bugün yemin etmişti.