The Walking Dead'de para sorunu

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de en çok izlenen yabancı diziler arasında bulunan The Walking Dead oyuncuları maaşlarına zam yapılması için greve gideceklerini belirtti.

TV dünyasının en çok izlenen dizilerinden Walking Dead oyuncuları grevin eşiğinde. Yedinci sezonu yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Andre Lincoln (Rick) ve Norman Reedus'un (Darly) bölüm başı 100 bin dolar ücret alması ekipte huzursuzluğa nede noldu.

ÜCRETLERİNİ DÜŞÜK BULUYORLAR

Benzer başarı gösteren yapımların oyuncularının bölüm başına 1 milyon dolar kazandığı bu dönemde ücretlerini çok düşük bulan iki başrol oyuncusu, yeni sezonda yer almayabilir.

Dizinin kadrosundaki diğer oyuncuların da ücretlerinde iyileştirme yapılmasını talep ettiği belirtiliyor.

TV DÜNYASININ EN KARLI YAPIMLARINDAN BİRİ

Ekran yolculuğuna 2010 yılında başlayan ve kadrosunda yıldız oyuncu barındırmamasına rağmen büyük başarı kazanan Walking Dead, TV dünyasının en karlı yapımları arasında yer alıyor.