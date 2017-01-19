Zanzibar adasında İzmir Eczanesi

Tanzanya'nın Zanzibar adasında yaşayan Nizar Abou Machano okumak için geldiği İzmir'i unutmayarak ismini dükkanı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu ziyaret edeceği Tanzanya'nın Zanzibar adasında yaşayan Nizar Abou Machano yıllar önce okumak için geldiği İzmir'e duyduğu özlemi, işyerinin adında yaşatıyor. 12 yıl önce Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan 38 yaşındaki Machano, hayatında önemli bir yer tutan İzmir'in adını ülkesinde açtığı işyerine verdi. İzmir'de tanışıp evlendiği Türk kızıyla Zanzibar'da hayatını sürdüren Machano sadece eczanesinin adını "İzmir" koymakla yetinmedi. Otomobilinin plakasını da özellikle "Dr. İzmir" olarak seçti.