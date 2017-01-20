En yaşlı başkan işbaşı yapıyor

Görevine bugün resmen başlayacak olan 70 yaşındaki Donald Trump, ABD’nin ‘en yaşlı başkanı’ oldu. Ülke basını ise Trump’ın sağlığını uzmanlara sordu: En az 15 yıl daha yaşar

Bugün Türkiye saati ile 20.30'da yemin ederek ABD'nin 45'inci başkanı olarak göreve başlayacak olan 70 yaşındaki Donald Trump, ülkenin en yaşlı başkanı olacak. Trump "en yaşlı başkan unvanını" 69 yaşında göreve başlayan Ronald Reagan'dan devaralacak. ABD tarihinin en genç başkanı 42 yaşında başkanlık koltuğuna oturan Theodore Roosevelt'ti. Görevini Trump'a devreden Barack Obama da 47 yaşında ABD Başkanı seçilerek en genç başkanlar arasında yer almıştı.



İSRAİL'İN İŞGALİNE DESTEKTE ISRARLI

Donald Trump, başta Filistinliler olmak üzere birçok ülkenin sert tepkisini çeken "ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla" ilgili verdiği sözden geri adım atmayacağını söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine verdiği demeçte, "Tabii ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki unutmadım ve biliyorsunuz ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim" diye konuştu. ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Söz konusu yasa 21 yıldır Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.



MCGURK'E 'GÖREVE DEVAM' DEDİ

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın, Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk'ün de aralarında bulunduğu 50 üst düzey yetkiliden, göreve devam etmelerini istediğini belirtti. Ancak bu durumun, sadece geçiş dönemi için geçerli olup olmadığı belirtilmedi.



'TRUMP KARŞITLARINA AYDA 2 BİN 500 DOLAR'

ABD'de Trump karşıtı gösterilere katılacak kişilere ayda 2 bin 500 dolar para ödeneceğini bildiren ilanlar tartışma yarattı. İlanlarda özellikle Trump'ın yemin törenindeki protestolara katılacak kişilerin arandığı ve saat başı 50 dolar ödeneceği belirtildi. ABD basınındaki haberlerde ayda 2 bin 500 dolarlık gösteri maaşı için yılda en az 6 kez Trump karşıtı gösterilere katılma şartının arandığı aktarıldı. Ancak bazı haberlerde ilanların gerçek olmadığı ileri sürüldü.







200 MİLYON DOLARLIK TÖREN

Trump'ın başkan olması sağlığıyla ilgili bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Washington Post gazetesi, sağlık uzmanlarının yaşam şekli alışkanlıklarını inceleyerek Trump'ın en az 15 yıl daha yaşayacağı yorumunu yaparken, Trump'ın şimdiye kadar hiç sigara içmemesi, alkol kullanmaması ve sağlık kontrollerini düzenli yaptırmasını olumlu olarak değerlendirdi. Selefi Obama gibi spor düşkünü olmayan Trump'ın tavuk ve burgere düşkün olduğu da biliniyor. Öte yandan ABD medyası 8 Kasım'da gerçekleştirilen 58. başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Trump'ın başkent Washington'daki ABD Kongresi'nin bahçesindeki devir teslim töreninin 200 milyon dolara mal olduğunu duyurdu. Devir teslim töreni kapsamında ilk olarak dün Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen Mike Pence, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Mezarlıktaki merasimden sonra Lincoln Anıtı'nda "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser gerçekleştirildi. Kutlamalarda Jackie Evancho, Mormon Orkestrası, Toby Keith, 3 Doors Down, Lee Greenwood ve bir dans grubu sahne aldı. Konserin ardından Trump halka hitap etti.