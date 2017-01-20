İran’da felaket göstere göstere geldi

Tahran’da belediyenin boşaltılması için uyardığı 17 katlı iş merkezi, 9’uncu katında çıkan yangının ardından çöktü. Bina boşaltıldı ama 32 itfaiyeci enkaz altında kaldı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü. 9'uncu katta çıkan yangın sonrası bina boşaltıldı ve bölgeye 200 itfaiyeci yönlendirildi. Bina çöktüğü sırada içeride itfaiye görevlileri bulunuyordu. Facia sonucunda ölü sayısı hakkında resmi açıklama yapılmazken enkaz altında en az 32 itfaiyecinin kaldığı bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na konuşan Tahran İtfaiye Kurumu Sözcüsü Celal Meleki, olayda yaklaşık 70 kişinin yaralandığını ifade etti. Ölü sayısı hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Hamadani, binada yangın çıkmasının ardından yakınlarında bulunan Türkiye, Almanya ve İngiltere'den büyükelçiliklerinin boşaltılmasını istediklerini açıkladı. Ancak Türk Büyükelçiliği'nin hiç zarar görmediği de eklendi. Çöken binada ev ve ofisler, binanın en altında ise bir alışveriş merkezi yer alıyordu. Ancak bir süredir binanın güvenliğiyle ilgili bazı kaygılar olduğu belirtiliyor. İran Devlet Televizyonu'na konuşan itfaiye sözcüsü, binada ağırlıklı olarak konfeksiyon atölyelerinin bulunduğunu belirterek, "Güvenlik kaygılarından dolayı belediye tarafından binanın boşaltılması gerektiği yönünde defalarca uyarılar yapıldı" dedi.



İRAN'IN SEMBOL BİNASIYDI

Binayı devrim öncesinin ünlü iş adamlarından İranlı Yahudi Habibullah Elganyan inşa etmişti. İnşaatı 1962'de tamamlanan Plasco, o dönem Tahran'ın en yüksek binasıydı. Daha sonra ise Tahran'da Plasco'dan da yüksek binalar inşa edilmişti. Elganyan ise 1979 İran Devrimi'nin ardından İsrail ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmış ve idam edilmişti.