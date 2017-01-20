X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Joaquin Guzman ABD'ye iade ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ye iade ediliyor

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 05:09 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 05:28
Joaquin Guzman ABD'ye iade ediliyor
Joaquin Guzman ABD'ye iade ediliyor

"El Chapo" (cüce) lakaplı baronu 'ın 'ye iade edilmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guzman'ın avukatları tarafından yapılan 'ye iade kararına itirazın Meksika federal mahkemesi tarafından reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden bir uçağa bindirilen Guzman'ın, ABD'nin New York şehrine gitmek üzere yola çıktığı bilgisine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Guzman'ın ABD'ye iadesi için Meksika hükümetinin yardım ve desteğinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Meksika'nın en çok aranan insanı olan Guzman, dünyanın en büyük örgütü olarak kabul edilen Sinaloa Cartel'in lideri olarak biliniyor.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Ocak 2016'da yakalanmadan hemen önce Hollywood'lu aktör ile Rolling Stone dergisi için Meksika'da bir ormanda röportaj yapan Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var" ifadesini kullanmıştı.

ABD'de en az altı suçtan yargılanması beklenen Guzman'ın cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma iddialarıyla karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

ABD hükümeti tarafından "Dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, ayrıca Interpol tarafından aranıyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.