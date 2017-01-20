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a 330 kişinin daha sını indirdi

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 10:07
Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi
Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

Sekiz yıllık başkanlığı döneminde aralarında 589 ömür boyu lıların da aralarında bulunduğu bin 715 kişinin cezasını indiren a, son 12 başkanın yaptığı toplam indirimden daha fazla kişi için ceza indirim yetkisi kullandı. Sekiz yıllık başkanlığı döneminde aralarında 589 ömür boyu cezalıların da aralarında bulunduğu bin 715 kişinin cezasını indiren Obama'nın son 12 başkanın yaptığı toplam indirimden daha fazla kişi için ceza indirim yetkisi kullandığı belirtildi.

Başkanı Barack a'nın görevinin son gününde şiddet içermeyen narkotik suçlardan tutuklu 330 mahkumun sını indirdiği bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada Obama'nın son ceza indirimi ABD tarihinde verilen en fazla ceza indirimi olduğu kaydedildi.

Sekiz yıllık başkanlığı döneminde aralarında 589 ömür boyu cezalıların da aralarında bulunduğu bin 715 kişinin cezasını indiren Obama'nın son 12 başkanın yaptığı toplam indirimden daha fazla kişi için ceza indirim yetkisi kullandığı belirtildi.

Obama iki gün önce aralarında ABD'nin gizli belgelerini sızdırmakla 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Chelsea Manning'in de bulunduğu 209 kişinin cezasını indirmiş 64 mahkumu da affetmişti.

Ceza hukuku alanındaki reform planının bir parçası olarak 2014 yılında özel af inisiyatifini başlatan Obama, binlerce federal mahkumun ceza indirimi için Adalet Bakanlığına başvurmasının yolunu açmıştı.

Beyaz Saray açıklamasında "Federal tutukluların yaklaşık yarısı uyuşturucuyla ilişkili suçlardan hapis yatıyor ve başkanın ceza indiriminden yararlananların çoğu uyuşturucuyla mücadele kapsamında verildiği için çok ağır cezalara çarptırılanlardır." ifadelerine yer verildi.

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