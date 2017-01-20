‘Yardım edin donuyoruz’

İtalya’da önceki günkü 3 depremin tetiklemesiyle Pescara’da kayak oteline çığ düştü. Çığ altında kalan 31 kişi öldü. Canlı canlı gömülen biri “Yardım edin. Soğuktan donuyoruz” diye mesaj attı

İtalya'nın orta kesimindeki Lazio bölgesinde art arda yaşayan depremler, Abzurro bölgesinde çığ felaketini tetikledi. Önceki gün en büyüğü 5.7 olan ve art arda meydana gelen üç depremin neden olduğu çığ, Pescara kentinde bir otelin üzerine düştü. Daha çok İngiliz turistlerin tercih ettiği Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'ta bulunan 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İtalyan basınına göre çığda kalan ve hâlâ hayatta olanlar "Yardım edin. Soğuktan donuyoruz" diyerek mesaj attı. İtalyan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, "Otelde 10'u çalışan olmak üzere 31 kişi olduğunu biliyoruz. Ekiplerimiz, güç koşullara rağmen çalışmalarını yürütüyor" derken, kurtarma çalışmalarını yürüten Antonio Crocetta da "Pek çok ölü var" açıklamasını yapmakla yetindi. Fakat son alınan haberlerde, oteldekilerin yanı sıra bölgede bulunan başka kişilerin de çığ altında kalmış olabileceği dile getirildi. Olay yerinden gelen fotoğraflarda otelin çatısının kısmen çöktüğü görülürken, kar fırtınasının kurtarma çalışmalarını yürüten ekibinin çalışmalarını yavaşlattığı, kurtarma ekibin ancak TSİ ile sabah 06.00 sularında müdahale edebildiği belirtildi. İç bölgelerde kışın çetin yaşandığı İtalya'nın Abruzzo, Marche ve Lazio bölgeleri son bir haftada aşırı kar yağışına maruz kalmış, bölgelere bağlı köylere ulaşmakta güçlük çeken kurtarma ekiplerine ancak perşembe günü yardım ulaştırılmıştı.



Türk Dışişleri: Yardıma hazırız

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla İtalyan halkına taziyelerini ileterek, "Türkiye, bu zor zamanında İtalya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır" ifadelerini kullandı.