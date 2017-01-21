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altından 5 kişi daha sağ kurtarıldı

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 17:22
Çığ altından 5 kişi daha sağ kurtarıldı
Çığ altından 5 kişi daha sağ kurtarıldı

İtalya'da altında kalan otelden 5 kişi daha kurtarıldı

İtalya'da bir dağ otelinde düşen ın altında kalanlardan 5 kişi daha kurtarıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Roma'nın kuzey doğusunda ve Roma'ya 180 kilometre uzaklıktaki Gran Sasso dağları bölgesinde, 18 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından dağ oteli Hotel Rigopiano'ya çığ düşmüştü. Çığın altında kalanlardan son olarak 5 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Otel yıkıntısının altında halen mahsur kalan kişiler için çalışmaları devam ediyor.

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