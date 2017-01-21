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'de : 2 ölü

AA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 11:43
Çin'de toprak kayması: 2 ölü
Çin'de toprak kayması: 2 ölü

Heyelanda çöken otelde 2 kişi öldü

'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen nda çöken bir otelde 2 kişi öldü.

ÜÇ KATLI BİR OTEL ÇÖKTÜ

Şinhua ajansının haberine göre, Nancang kasabasında üç katlı bir otel, bölgede meydana gelen heyelanda çöktü.

ENKAZ ALTINDA HALA 10 KİŞİ VAR

Haberde, ten 5 kişinin çıkarıldığı, 2'sinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtilerek, enkaz altında hala 10 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yerel yetkililerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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