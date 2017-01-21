CNN'in Trump hazımsızlığı

Trump'ın yemin etmesinin ardından ABD'de sıradışı bir iç tartışma başladı. Özellikle CNN kanalı dünden bu yana Trump karşıtı gösterileri canlı yayınlıyor...

ABD'deki seçim kampanyası süresince açık şekilde Hilary Clinton'ı destekleyen CNN, Trump'ın kazanmasıyla tavrını daha da agresifleştirdi.

Dün başlayan protestolar bugün de sürerken, CNN bu protestoları birkaç ayrı noktadan "son dakika" başlığıyla canlı yayınlıyor.

Özellikle on binlerce kadının Trump karşıtı yürüyüşü üzerinde duran kanal, Trump'ın "siz berbat bir kurumsunuz" çıkışının adeta intikamını alıyor.

CANLI YAYINDA AĞIR KÜFÜRLER

Yürüyen kadınlarınların arasında bulunan Madonna'nın konuşmasını da canlı yayınlayan CNN, ilginç bir canlı yayın kazasına da imza attı. Madonna konuşması esnasında açıkça canlı yayında Trump'a küfürler savurdu. Kanal ise üç defa tekrarlanan bu küfürleri yayınladı.

CNN'in bu yayınlarıyla Trump'ın mücadele mi edeceği, yoksa anlaşma yolunu mu seçeceği merak konusu.





ABD MEDYASI KENDİ İÇ SORUNLARIYLA UĞRAŞACAK

CNN, Türkiye'deki Gezi olayları başta olmak üzere birçok kalkışmaya destek olmuş, olanları dünyaya farklı göstermeye çalışmıştı.

Kanalın Gezi olaylarında aralıksız saatlerce canlı yayın yapması büyük tepki çekmişti.

Trump'la birlikte ise CNN'in bir süre başka ülkelerin iç işlerinden daha çok, Amerika'nın kendi iç çekişmelerine yoğunlaşması bekleniyor.



KAYNAK: HABER7