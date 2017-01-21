Hazar kaplanları canlanıyor

Soyu yaklaşık 50 yıl evvel tükenen Hazar kaplanları, Sibirya’da yaşayan ve genetik olarak onlara çok benzeyen Amur kaplanları kullanılarak yeniden canlandırılıyor

Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Afganistan'ın yanısıra Türkiye ve İran'ın kuzeyinde yaşayan, ancak türü yaklaşık yarım asır evvel tükenen Hazar kaplanları doğal yaşama geri dönebilir. Biological Conservation adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları Turan kaplanı adıyla da anılan bu dev yırtıcı için Orta Asya'da tekrar bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyor. Bilim adamları, eski Sovyetler Birliği tarafından öldürülmesi teşvik edilen kaplanların son üyesinin 1972'de görüldüğünü ancak Sibirya'da yaşayan Amur kaplanının DNA yapısının Hazar kaplanıyla neredeyse aynı olduğunu söylüyor. Bilim insanlarının önerisi hayata geçirilirse, Orta Asya'da belirlenen bir alana 40 kadar kaplan yerleştirilecek. Bu kaplanların nüfusu yaklaşık 50 yıl içinde 100'ü geçecek. Uzmanların bu proje için Kazakistan'daki İli Nehri deltasını ve Balkaş Gölü'nü uygun gördüğü ve araştırmacıların buradaki 7 bin kilometrekarelik alana odaklandığı öğrenildi. Hazar kaplanı, 240 kilo ağırlığa ve 3 metre boya ulaşabiliyordu.