Kardaşyan soygunu sinemada

Paris’te 11 milyon dolarlık mücevheri çalınan Kim Kardaşyan, yönetmen Soderbergh’in yeni “Oceans’s 8” filminde rol aldı. Kardaşyan’ın filmde kolyesi çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te konakladığı lüks rezidansta uğradığı silahlı saldırı sonucu 11 milyon dolarlık mücevheri çalınan ABD'li ünü TV yıldızı Kim Kardaşyan'a sürpriz teklif: Yönetmen Steven Soderbergh, "Ocean's 8" isimli yeni filminde Kardaşyan'a rol verdi. Filmde bir soygun sahnesinde rol alacağı bildirilen Kardaşyan ve ona eşlik edecek üvey kardeşi Kendall Jenner, Metropolitan Sanat Müzesi'nin bir benzerinin yapıldığı film setinde görüntülendi. Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü'nün geleneksel olarak düzenlediği Kostüm Galası'nın bir kurgusunun sahnelendiği çekimlerde Kardaşyan ile Jenner kırmızı halıda yürüdü. ABD medyasına açıklamada bulunan bir kaynak müzenin tuvaletinde kurgulanan soygun sahnesinde Kardaşyan'ın kolyesinin çalınacağını söyledi. Page Six isimli haber sitesine konuşan başka bir kaynak ise "Kim'in çekimlere katılması bizi şaşırttı. Paris'teki soygundan sonra oldukça travmatik görünüyordu. Ancak bu olayın ardından mücevher hırsızlığını cazibeli gösteren bir filmde rol alıyor" dedi. Filmde ünlü oyuncular Sandra Bullock, Cate Blanchett ve Anne Hathaway ile şarkıcı Rihanna da yer alacak. Film ABD'de 8 Haziran 2018'de gösterime girecek.