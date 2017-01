Trump: Güç yeniden halka geçti

ABD Başkanı Trump dün yemin ederek görevine başladı. Gücü Washington’dan, halkın kendisine geri verdiklerini söyleyen Trump, “ABD’yi tekrar büyük yapacağız” dedi

Çekişmeli bir seçim yarışının ardından 45. ABD Başkanı olmaya hak kazanan Donald Trump dün görevine başladı. Başkanlık devir teslim gününe, sabah ilk olarak Beyaz Saray yakınlarındaki St. John's Kilisesi'nde dua ederek başlayan Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geçti. Barack Obama ile eşi Michelle Obama, Trump çiftini kapıda karşıladı. Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Kongre binasına geçen Trump ve Obama, yemin töreni için hazırlanan dev sahnede yerlerini aldı.

Törene, aralarında eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter'ın da bulunduğu üst düzey davetliler ile yüz binlerce ABD'li katıldı. Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu temsil etti. Törende ilk yemini ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence etti. Trump ise yemininin ardından yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi. Başkentte biriken gücü Amerikan halkına yeniden dağıtacağını vurgulayan Trump, "Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington'dan halkın kendisine geri veriyoruz" dedi. Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzunca bir süredir başkentteki küçük bir grup, yönetimin tüm imkanlarından faydalanırken, halk bundan kendi payına düşeni alamadı. Washington gelişti, ancak halk bu zenginlikten nasiplenemedi. Politikacıların refah düzeyi arttı, ancak istihdam azaldı. Yerleşik düzen bu ülkenin insanlarını değil, kendini muhafaza etti. Onların zaferi, sizin zaferiniz değildi." 20 Ocak 2017 gününün halkın yeniden ülkedeki iktidarı ele aldığı gün olarak hatırlanacağını vurgulayan Trump, "Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak" diye konuştu.

YENİDEN GÜÇLÜ ABD

Amerikalıları asla yüzüstü bırakmayacağını söyleyen Trump, "Birlikte Amerika'yı tekrar güçlü, zengin, gururlu, yapacağız. Birlikte Amerika'yı tekrar büyük yapacağız" dedi.



TERÖR VURGUSU TEPKİSİ

Trump konuşmasında, modern dünyanın 'radikal İslami terörizme' karşı birleşeceği ve yeryüzünden sileceği vurgusu yaptı. Bu ifade, ülkedeki Müslüman toplumu rahatsız etti





EN ZEKİ KABİNE KURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada da "Çok zeki insanlar var aramızda. Bugüne kadarki en zeki kabineyi kurduk" dedi.





PROTESTOLARA ROBERT DE NİRO DA KATILDI

Donald Trump'a karşı çıkan ABD'liler New York'ta ünlülerin katılımıyla protesto gösterisi düzenledi. Uluslararası Trump Oteli'nin önünde düzenlenen organizasyona New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, oyuncular Robert de Niro, Marisa Tomei, Sally Field, Alec Baldwin, Mark Ruffalo, Cynthia Nixon, yönetmen Michael Moore ve binlerce New Yorklu katıldı. Robert de Niro da Trump'ın ABD ve New York için kötü bir örnek olduğunu söyledi. Washington'da ise yemin töreni öncesi, siyah giymiş maskeli protestocular, mağazaların ve restoranların camlarını kırdı. Polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti. 100 kişinin gözaltına alındığı olaylarda 2 polis de yaralandı.