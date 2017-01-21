'Yalancı Bahar'cı Soros, bu sefer Washington'da ortaya çıktı

Türkiye'de ağaçları bahane edip ortalığı ateşe veren, 'Bahar' kandırmacasıyla Ukrayna'dan Arap ülkelerine kadar provokasyon yaparak halkları birbirine kırdıran katil milyarder Soros, bu sefer Washington'da ortaya çıktı...

Macar ve Yahudi asıllı ABD'li finans spekülatörü ve liberal girişimci George Soros...





Kendisini hayırsever diye yutturup, ülkelerde provokasyon yapıyor. Legal yönetimlere muhalif kesimlere para akıtıyor, parayla tutulan adamlara vandallık yaptırıyor.

Ukrayna'da Turuncu devrim, Gürcistan'da Kadife Devrim gibi kandırmacalarla, halkı sokaklara döktüğü, siyasi kargaşa çııkardığı biliniyor.

Açık Toplum Enstitüsü Vakfı kanalıyla Türkiye'de de provokatif faaliyetler yapan Soros, 2006-2011 yılları arasında Türkiye'de 8 milyon dolar harcadığını itiraf etmişti...

2013 yılında Türkiye'de iç savaş çıkarmak amacıyla tezgahlanan Gezi olaylarını da Soros'un finanse ettiği düşünülüyor...





WASHİNGTON'DA 2500 DOLARLIK PROVOKATÖRLER

Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevini Barak Obama'dan devraldığı saatlerde Washington'da birden ortaya çıkan yüzleri maskeli adamlar, işyerlerini ve arabaları ateşe verdiler, polise mukavemet ettiler...

Bu görüntüler bize o kadar tanıdık geldi ki...

Bu görüntüler bize, sivil toplum kuruluşu mensubu görüntüsü altında, hak arama bahanesiyle yüzlerini maskeyle kapatan teröristlerin işlek caddelerde, üniversite bahçelerinde yaptıkları eylemleri hatırlattı.

Washington Times gazetesi, Trump karşıtı vandallık gösterisine katılan, arabaları ve işyerlerini ateşe veren onlarca kişiye, Demand Protest adlı şirket tarafından 2500 dolara kadar ödeme yapıldığını duyurdu. Türkiye'de yapılan Gezi Parkı provokasyonlarında da eylemcilere 200'er lira dağıtıldığı gündeme gelmiş, ayrıca televizyon programlarına çıkan itirafçılar küçük çocuklara parayla polise taş attırıldığını söylemişti.





MAAŞ İÇİN 6 EYLEME KATILMA ŞARTI

Bunun yanı sıra göstericilere katıldıkları her eylemde saat başına 50 dolar ödeme yapıldığı kaydedilen haberde, göstericilerin 'maaş' alabilmek için yılda en az altı eyleme katılmak zorunda oldukları vurgulandı.





SPONSOR GEORGE SOROS

Daha önce protestolardan bazılarının Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a sempatisini gizlemeyen yatırımcı George Soros'un sponsorluğunu yaptığı gruplar tarafından organize edildiği belirtilmişti. Gezi olaylarına da destek veren Soros, Trump kazanınca 1 milyar dolar kaybetti.



'YALANCI BAHAR'CI SOROS, BU SEFER WASHİNGTON'DA ORTAYA ÇIKTI