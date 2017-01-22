Adıyaman'da terör operasyonunda 6 gözaltı

Adıyaman'da ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen Akçalı köyünde yapılan aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar ile ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12-26 Ocak tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen bölgede bulunan merkeze bağlı Akçalı köyünde bazı ikametlere terör operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütsel dökümanlar ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Akçalı köyü kırsalında birkaç gün önce sabaha karşı terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçaklarının katılımı ile operasyon düzenlenmişti. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.