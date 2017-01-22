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'dan yorumu: için söyleyeceklerini bekliyoruz

  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 11:28
Erdoğan'dan Trump yorumu: Ortadoğu için söyleyeceklerini bekliyoruz
Erdoğan'dan Trump yorumu: Ortadoğu için söyleyeceklerini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı 'a ABD'nin yeni Başkanı Donald 'ın göreve başlarken yaptığı konuşmada yer verdiği köprü, demiryolu ve otoyol vaatleri soruldu. Erdoğan 'Bunlardan önce hakkında ne diyecek biz onu bekliyoruz' dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm

TRUMP'IN NE DİYECEĞİNİ MERAK EDİYORUZ

"Şimdi sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor biz de izliyoruz. Köprü demiryolu vs. den önce biz tabi Ortadoğu için ne diyeceğini bekliyoruz. Şuanda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bunlar doğrusu rahatsız edici. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir ortadoğu anlayışı bu halkların bir defa kendisine saygısızlık olur.

ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR

Onunla ilgili de tabi özellikle ben sayın Trump'a yapacağımız ziyarette kendileriyle müzakere edecek, ele alacağız. Ve bu müzakerelerle birlikte tabi Ortadoğu'nun en güçlü ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Buralarla uzaktan yakından alakası olmayanların kalkıp da tarihi bir yanlışın içerisine düşerlerse bu tabi isabetli olmaz."

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