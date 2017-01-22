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’da sında 27 ölü

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 10:26
Hindistan’da tren kazasında 27 ölü
Hindistan’da tren kazasında 27 ölü

’ın güney doğusunda Andhra Pradesh’te ekspres in yoldan çıkması sonucu meydana gelen da en az 27 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Demiryolu yetkililerinin sabotaj olmasından şüphelendikleri Cumartesi gecesi meydana gelen da in lokomotifi ile dokuz vagon raydan çıktı.

Kurtarma çalışmalarının başladığı tren kazasında eyalet bakanı N Chandrababu Naidu kazada ölenler için başsağlığı dilerken kaza nedeninin en kısa zamanda aydınlatılacağını söyledi.



Tren kazalarının sıklıkla yaşandığı 'da 2012 yılında hazırlanan bir rapora göre yılda yaklaşık 15 bin insan ölüyor.

İki ay önce de ülkenin kuzeyinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 146 kişi yaşamını yitirmişti.

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