Hindistan’da tren kazasında 27 ölü

Hindistan’ın güney doğusunda Andhra Pradesh’te ekspres trenin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 27 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Demiryolu yetkililerinin sabotaj olmasından şüphelendikleri Cumartesi gecesi meydana gelen kazada trenin lokomotifi ile dokuz vagon raydan çıktı.



Kurtarma çalışmalarının başladığı tren kazasında eyalet bakanı N Chandrababu Naidu kazada ölenler için başsağlığı dilerken kaza nedeninin en kısa zamanda aydınlatılacağını söyledi.





Tren kazalarının sıklıkla yaşandığı Hindistan'da 2012 yılında hazırlanan bir rapora göre yılda yaklaşık 15 bin insan ölüyor.



İki ay önce de ülkenin kuzeyinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 146 kişi yaşamını yitirmişti.