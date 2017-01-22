Kanada’daki Türk kahraman ilan edildi

Kanada’nın Edmonton kentinde yangın çıkan apartmanda mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtaran Türk işadamı kahraman ilan edildi

Kanada'nın Alberta eyaleti Edmonton kenti Jasper Avenü bölgesinde pizza ve döner salonu işleten Rıza Kaşıkçıoğlu'nun işyerinin karşısındaki binada perşembe günü yangın çıktı. Binadan yükselen alev ve dumanları gören eşinden acil yardım hattı 911'i aramasını istedikten sonra "Yangın var" diye bağırarak çevredekileri uyarıp söz konusu apartmana girdiğini belirten Kaşıkçıoğlu, şöyle konuştu: "Rastladığım tüm dairelerin zillerini çalıp yangın alarmlarını çalıştırdım. Bunun üzerine insanlar hemen sokağa çıkmaya başladı. 7'nci katta bir dairede dumanlar içinde kalmış, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın gördüm. Onu da tekerlekli sandalyesiyle sırtıma alıp dışarı çıkardım. Yangında bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını öğrendim. Biz Türküz. Bu insanlık vazifesidir. O ölen ve yaralanan kişilerin bulunduğu yeri bilsem oraya da hiç düşünmeden girerdim." Kaşıkçıoğlu, Türkiye'de askerliğini yaparken aldığı eğitim ve gemilerde çalışırken katıldığı ilk yardım kurslarının yararını bu yangın sırasında gördüğünü vurguladı. Olaydan sonra dükkanına daha fazla müşteri gelmeye başladığını aktaran Kaşıkçıoğlu, "Normalden çok ama çok fazla müşteri trafiği başladı. Gelen herkes tebrik ediyor. Telefonlar susmuyor. Türkler, Kanadalılar herkes tebrik ediyor" dedi. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da Kaşıkçıoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.