Papua Yeni Gine'de deprem

Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Tsunami uyarısında bulunuldu.

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgilere göre, Arawa şehrinin 40 kilometre batısında, 175 bin nüfuslu Bougainville şehrinde ve yerin 167 kilometre derinliğinde 8,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Pasifik Tsunami Merkezi'nden yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Endonezya'yı 3 saat içerisinde etkileyecek bir tsunami beklendiğini bildirdi.