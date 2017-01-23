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Haseke'ye 800 askerle yeni üs kurdu!

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 07:32 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 07:51
ABD Haseke'ye 800 askerle yeni üs kurdu!
ABD Haseke'ye 800 askerle yeni üs kurdu!

'nin, Suriye'nin kuzeyinde, yeni bir askeri üs kurduğu ileri sürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli BasNews sitesi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin başında olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ardından yüksek donanımlı çok sayıda ABD Özel Kuvvetleri'ne ait askerin Haseke'nin kuzeybatısındaki Üssü'ne ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, SDG'nin (PKK/PYD) Üssü'nü tamamen boşaltacağı ve askerlerinin konuşlanacağı belirtildi.

RAKKA OPERASYONU İÇİN GELMİŞLER!

Tel Bedr Üssü'ne konuşlanan Amerikan askeri sayısının 800 olduğu öğrenilirken, bu adımın amacının terör örgütü DEAŞ'ın gittikçe ilerlediği Deyrizor'daki operasyona destek vermek olduğu iddia edildi. Amerikan Özel Kuvvetleri'nin ayrıca 'ya operasyon düzenleyen YPG/PKK güçlerine yardım edeceği de ifade edildi.

KUZEY SURİYE'DE 4. ASKERİ ÜS!

ABD, Tel Bedr'den önce Suriye'nin kuzeyinde Kobani, Ayn İsa ve Haseke kırsalında da askeri üsler kurmuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ABD YPG'YE SİLAH VERİYOR NOKTA!

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