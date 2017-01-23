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ABD, Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan ayrıldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 21:00
ABD, Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan ayrıldı
ABD, Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı'nda çıkılmasını onaylayan kararı imzaladı.

Donald Trump, anayasanın kendisine verdiği başkanlık yetkisini kullanarak ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan (Trans-Pacific Partnership-TPP) çıkmasını onaylayan kararı imzaladı. Trump, başkanlık seçimi kampanyasındaki konuşmalarında TPP'nin ABD için 'potansiyel felaket' olduğunu savunmuştu.

TPP anlaşması 2015 yılında ABD eski başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı. Dünya ekonomisinin yüzde 40'ini kapsayan TPP'de Japonya, Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Meksika, Brunei, Vietnam, Şili, Singapur gibi ülkeler bulunuyor.

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