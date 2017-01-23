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: İkinci bir devletine müsaade etmeyeceğiz

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 17:16 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 17:28
Aliyev: İkinci bir Ermeni devletine müsaade etmeyeceğiz
Aliyev: İkinci bir Ermeni devletine müsaade etmeyeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , Dağlık 'da ikinci bir devleti kurulmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Karabağ'a hiçbir zaman bağımsızlık verilmeyecek. Bunu bekleyenler boşuna beklemesin" dedi.

GÜÇLÜ AZERİ ORDUSU...

, Bakü yakınlarındaki Pirekeşkül kasabasında yeni kışla ve askeri lojmanın açılışına katıldı. Açılış sonrasında subay ve askerlere yönelik konuşma yapan Aliyev, Azerbaycan ordusunun hem savaş yeteneği hem de silahlanma açısından dünyanın güçlü orduları arasında olduğunu bildirdi.

ERMENİSTAN KARŞISINDA BÜYÜK ZAFER

Tüm bu başarıları kendi kaynakları ve güçlü ekonomiyle elde ettiklerini ifade eden Aliyev, geçen sene nisanda Azerbaycan ordusunun stan ordusu karşısında büyük zafer kazandığını hatırlattı.

KARABAĞ EZELİ VE EBEDİ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR

Bu çatışmalarda Ermenistan'ın uzun yıllardır kendi ordularıyla ilgili oluşturduğu efsanenin yok olduğunu söyleyen Aliyev, Dağlık 'ın ebedi ve ezeli Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.

İKİNCİ BİR ERMENİ DEVLETİNE MÜSAADE ETMEYİZ

Ermenistan'ın BMGK ve diğer uluslararası kuruluşların işgalin sonlandırılmasına yönelik kararlarını hiçe saydığını belirten Aliyev, "Azerbaycan güçlendikçe sorunun çözümü yaklaşıyor. Çözüm ise çok basit. İlk olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilmelidir. Hiçbir zaman Azerbaycan toprağında ikinci Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Dağlık Karabağ'a hiçbir zaman bağımsızlık verilmeyecek. Bunu bekleyenler boşuna beklemesin." ifadelerini kullandı.

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