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'dan 'e eleştiri

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 22:26

, 'in 'ün doğusunda 566 yeni konut inşa etmek istemesini endişeyle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin dün Kudüs'ün doğusunda 566 yeni konut inşasına onay vermesini endişeyle takip ettiklerini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bu kararın 'in yeni yerleşim birimleri inşası tartışmalarına denk gelmesinin zamanlamasına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bu gelişmeyi büyük bir endişeyle takip ediyoruz ve duruşumuzu tekrar tekrar açıkça ifade ediyoruz, Kudüs'ün doğusu dahil yeni yerleşim birimleri inşası uluslararası hukukun ihlalidir. Böylece İsrail ile arasındaki iki devletli çözümün temellerini oluşturacak müzakereleri ve kalıcı barışı tehlikeye sokmaktadır.''

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