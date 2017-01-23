Amerika'da Başkan karşıtı gösterilere vandallık suçundan 10 yıl hapis...

ABD'de göreve gelmeden önce 'Yemin Töreni'ne katılan başkan Trump'a karşı gösteri düzenleyen 230 kişi 'vandallıkla' suçlanıyor.

ABD'nin 45'inci başkanı Trump'ın 'Yemin Töreni' sırasında sokaklarda Trump'a karşı birçok gösteri düzenlendi. Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor. Türkiye'deki Gezi eylemlerine benzerliğiyle dikkat çeken gösterilere katılanlar için kullanılan masumlaştırıcı söylemler yerine failler 'vandallık ve isyan çıkarmakla' yargılanıyor ve 10 yıl hapis cezası isteniyor. Türkiye 15 Temmuz'da halkına kurşun sıkan teröristlere müdahale ettiğinde de acımasızlık ve hukuk dışılıkla suçlayan batı söz konusu protestolara müdahale konusunda ise sessiz...

'İSYAN ÇIKARMAK' SUÇUNDAN YARGILANIYORLAR

Yapılan gösteriler sonrasında 230 kişi tutuklandı. Bu kişiler, 'isyan çıkarmak' suçu ile karşı karşıya kaldı. Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

10 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Washington Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, suçluların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Ayrıca kefalet bedelleri de 250 bin dolar olacak. Bugün 'isyan çıkarmak' suçundan yargılanan 10 kişi ise aynı suçu işlememek (Bir daha isyan çıkarmamak) üzere serbest bırakıldı.

POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Polis gerçekleşen protesto olaylarından sonra göz yaşartıcı sprey ve el bombalarıyla protestoculara müdahale etmişti.