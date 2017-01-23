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ARKADAŞINA GÖNDER Amerika'da fırtınadan 15 kişi öldü! Trump söz verdi
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'da dan 15 kişi öldü! Trump söz verdi

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 09:49
Amerika'da fırtınadan 15 kişi öldü! Trump söz verdi
Amerika'da fırtınadan 15 kişi öldü! Trump söz verdi

'da etkili olan ve hortum nedeniyle 15 kişi hayatını kaybettiği güney bölgelere Başkan Trump'tan yardım sözü geldi.

ABD'nin güneyinde etkili olan 48 saat içinde 15 kişinin müne neden oldu. Georgia, Mississippi ve Alabama eyaletlerinde meydana gelen felaket nedeniyle birçok bina yıkıldı, can kayıpları meydana geldi.

15 ÖLÜ 30 YARALI

Fırtına ve yağışlar nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 30'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.

TRUMP YARDIM SÖZÜ VERDİ

Ülkenin güneyinde toplam 38 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 milyon 800 bin kişinin risk altında bulunduğu belirtildi.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, Georgia Valisi Deal ile Florida Valisi Rick Scott'ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu ve Georgia ve Florida eyaletleri için yardım sözü verdiği kaydedildi.

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