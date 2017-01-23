Astana’da hedef daimi ateşkes

BM, Avrupa ve ABD’nin uzlaştıramadığı Şam rejimiyle Suriyeli muhalifler, Türkiye ve Rusya’nın girişimleriyle bugün Astana’da masaya oturuyor. ABD’nin heyet göndermediği müzakerelerde Suriye’de siyasi çözümün yolları aranacak

Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Suriye genelinde bir ateşkese ulaşılmasını sağlayan müzakere süreci bugün kritik bir evreye giriyor. ABD, Avrupa ve Birleşmiş Milletler'in uzlaştıramadığı Şam rejimi ve Suriyeli muhalifler, Ankara ile Moskova'nın garantörlüğünde masaya oturuyor. Görüşmeler bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlıyor. Görüşmelere katılıp katılmayacağına dair tartışmalar yılan hikayesine dönen ABD ise Astana'ya heyet göndermeyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Astana görüşmelerine ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi'nin katılacağını belirtti. Müzakerelere ev sahipliği yapan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlayacağını duyurdu. Yetkililer, 24 saat sürmesi planlanan müzakerelerin kapalı kapılar ardında, basından gizli yürütüleceğini açıkladı.



TÜRKİYE - RUSYA'NIN BAŞARISI

Muhaliflerin başmüzakerecisi Muhammed Alluş, Astana toplantısı öncesinde verdiği röportajda "Halkımızın çıkarları için Astana'ya gidiyoruz. En büyük hedefimiz ise akan kanın bir an önce durmasıdır" dedi. Rusya parlamentosu Duma'nın Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Sergey Şargunov ise "Astana görüşmelerinin yapıcı geçeceğine inanıyorum. Astana'da taraflar pozisyonlarını yakınlaştırmaya çalışacak. Bu noktada hükümet üzerinde etkiye sahip Rusya ve muhalifler üzerinde etkiye sahip Türkiye büyük rol oynuyor. Kısa süre öncesine kadar birbirlerine silahların ardından bakan tarafların aynı masaya oturacak olması bile başlı başına bir başarı kabul edilmeli" ifadelerini kullandı. Müzakerelere İran heyeti de katılacak.