Cumhuriyet'in Vali Coş haberi yalan çıktı!

Patron, yazar ve yöneticileri Terör soruşturması kapsamında tutuklu ya da firari olan Cumhuriyet Gazetesi'nin Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hakkında yayınladığı haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Valiler hakkında Devlet Denetleme Kurulundan İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı, pasaport tahdidinin söz konusu olmadığı kaydedildi. Vali Coş, Cumhuriyet’in manşet yaptığı MİT Tırlarının durdurulmasını engelleyen ve 15 Temmuz gecesi elinde otomatik silahla darbecilere karşı duran vali olarak zihinlere kazınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "valilerin pasaportuna el konulmasına" ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bugün bir gazetede bazı valiler hakkında soruşturma açıldığı ve pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberin yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adı geçen valilerle ilgili İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı belirtilerek, valilerin pasaportlarında da tahdidin söz konusu olmadığı kaydedildi.