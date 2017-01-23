Dışişleri'nden İsrail'e 'yasadışı yerleşim' kınaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasadışı yerleşimlere ek konutları onaylaması ve Başbakanlık düzeyinde engelleri kaldıracağı açıklamasının hemen ardından kınama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasadışı yerleşimlerde 560 ilave konuta onay vermesini kınayarak, "BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in sözkonusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

İSRAİL FİLİSTİN TOPRAKLARINI İŞGAL ALTINDA TUTUYOR



"İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz.



Yasadışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in sözkonusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir."