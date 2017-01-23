Trump NAFTA'yı tekrar müzakereye açacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakereye açacağını söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada, NAFTA'nın yenilenmesine ilişkin olarak konuyu Kanada ve Meksikalı liderlerle yapacağı toplantıda gündeme getireceğini belirtti.

Seçim çalışmalarında sık sık NAFTA'nın tekrar yapılanması gerektiğine vurgu yapan Donald Trump, "NAFTA'yla ilgili olarak müzakerelerimiz olacak." dedi.

Trump, "NAFTA'yı duyanınız oldu mu? NAFTA, benim kampanyamın ana konularından birisiydi. NAFTA'yı göçmenler ve sınır güvenliği anlamında tekrar müzakereye açacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile görüşmenin tarihinin belirlendiğini açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray Caso, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte ülke ekonomisindeki olumsuz havanın dağılması için NAFTA'nın şartlarını yeniden müzakere etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.