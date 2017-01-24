Almanya Astana görüşmelerinden rahatsız

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Türkiye ve Rusya'nın diplomasi hamleleri sonucu toplanan Astana görüşmelerinden rahatsız oldu. Steinmeier, Suriye için çözümün sadece Cenevre'de olabileceğini savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye'de siyasi çözümün ancak Cenevre görüşmelerinde sağlanabileceğini söyledi. Steinmeier, Türkiye ve Rusya'nın diplomatik adımlarının başarısı sonucu toplanan Astana görüşmelerinin sadece askeri ihtilaflara odaklandığını savundu.



Steinmeier, Berlin'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Dünya Gıda Programı İcra Kurulu Direktörü Ertharin Cousin ile görüşmesinin ardından, ortak basın toplantısında Suriye konusundaki soruları yanıtladı.



Askeri işbirliği hususları ele alınacak



Almanya'nın da gözlemci olarak Astana görüşmelerine katıldığını belirten Steinmeier, "Astana'daki görüşmeler bir ara adımdır. Astana'da Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye'deki savaşta aktif olan gruplar arasında ağırlıklı olarak askeri konulara ilişkin işbirliği hususları ele alınacaktır." dedi.



Suriye'de bir siyasi çözüm için bölge ülkelerinin masaya oturmasının ve çözüme destek vermesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Steinmeier, bunun Cenevre'deki görüşmelerle sağlanabileceğini savundu.

"Gerçek çözüm sadece Cenevre'de olabilir"



Steinmeier, "Astana bir ara adım olabilir, çünkü bana göre Suriye'de siyasi bir çözüm yalnızca Cenevre'de, Uluslararası Destek Grubunu'nun katılımıyla sağlanabilir. Zira Suriye'de kalıcı bir barış, Suriye'de yeni bir siyasi perspektif ancak bu ihtilafta rolü olan bölge ülkelerinin, komşu ülkelerinin masaya oturmasıyla olabilir" ifadelerini kullandı.



"Avrupa da müzakerelerde yer almalıydı"



Alman Dışişleri Bakanı, AB'nin de çok sayıda Suriyeli sığınmacının kaçtığı bir bölge olması, yakın bir komşu olması nedeniyle de çözüm sürecinde yerini alması gerektiğini ifade etti.



Steinmeier, ülkesinin Suriye'de, Orta Doğu ve Afrika'da yaşanan krizler nedeniyle son üç yılda insani yardımlarını büyük oranda arttırdığını vurgularken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Dünya Gıda Programı'na büyük miktarda kaynak sağlamayı sürdürme sözü verdi.