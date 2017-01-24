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Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 20:08 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 20:08
Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis
Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis

Bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yöneticilerinden Ahmet C, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yatak etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

7. Ceza Dairesi'nde görülen davada Kerim Kod adlı Ahmet C'nin Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu olduğu ve buradan örgüte finansal yardım topladığı tespit edildi.

Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı.

PKK terör örgütü Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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