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Emine Erdoğan'dan çok anlamlı ziyaret

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 19:48
Emine Erdoğan'dan çok anlamlı ziyaret
Emine Erdoğan'dan çok anlamlı ziyaret

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın Afrika ziyaretinin Mozambik durağında farklı yaş gruplarında çocukların barındığı yetimhane ziyaretinde bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın Afrika ziyaretinin Mozambik durağında farklı yaş gruplarında çocukların barındığı yetimhane ziyaretinde bulundu. Burada ayrıca TİKA tarafından diğer Afrika ülkelerinde de uygulanmakta olan akülü tekerlekli sandalye dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, 'Afrika ile coğrafi uzaklığımıza rağmen, kalplerimiz bir ve beraberdir, engelli kardeşlerimizin yaşam şartlarını biraz olsun iyileştirebilirsek ne mutlu bize' dedi. Emine Erdoğan yetimhanedeki çocuklara hediyeler verdi, bağışta bulundu.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde Erzurum Milletvekili ve Zanzanya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Zehra Taşkesenlioğlu ve bakan eşleri eşlik etti.

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