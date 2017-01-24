FETÖ’nün mahrem yapısına operasyon: 25 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 18 ilde mahrem yapısına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüt içerisinde üst düzey yönetici konumundaki 39 şüpheliye gözaltı kararı verildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin 18 ilde mahrem yapısına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 25 şüpheli gözaltına alındı.

25 GÖZALTI

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uşak merkezli 18 ili kapsayan operasyonda örgütün üst düzey yöneticisi konumunda oldukları, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları ve askeriye, emniyet, adliye gibi hassas kurumlarda görev yaptıkları öğrenilen 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

FETÖ'YE DESTEK

Şüphelilerin Bank Asya'ya destek amaçlı finans aktardıkları, FETÖ'ye bağlı şirket ve okullarda çalıştıkları, örgüt ile iltisaklı derneklere katıldıkları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgüt propagandası yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.

'ŞEVKAT TOKADI'

Bilindiği gibi geçtiğimiz Ekim ayında Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Uşak merkezli 26 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelilerden alınan ifadeler doğrultusunda hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY yapılanmasından ayrılmak isteyen kamu çalışanları ile halk üzerinde baskı kurularak 'şevkat tokadı' adı altında oluşturulan inanç mekanizmasının işletildiği, yapılanmadan kopmak ve ayrılmak isteyenlere 'kendileri ya da yakınlarının Allah tarafından cezalandırılacağı, başlarına bir musibet geleceği' yönünde telkinlerde bulunulduğu ifade edilmişti.