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İtalya'da helikopter düştü

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 16:44

İtalya'nın orta kesiminde bulunan Abruzzo bölgesinde 6 kişiyi taşıyan bir helikopterin düştüğü bildirildi.

RAI devlet televizyonundaki habere göre, Campo Felice yakınındaki kayak alanından aldığı yaralıyı taşıyan helikopter dağlık alana düştü.

İtalya Sivil Koruma Ajansı, helikopterin, ülkede geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından düşen çığda yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılıp katılmadığının henüz belli olmadığını belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin dünkü çalışmasında otel enkazında bir cesede daha ulaşılmasıyla felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, kayıp sayısının 22'ye düştüğü ifade edilmişti.

Hafta sonu yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen enkazdan 11 kişi sağ çıkarılmıştı.

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