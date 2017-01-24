Son dakika: Nijerya'da terör saldırılarında bebekler kullanılıyor

Nijerya'da, Boko Haram gibi terör örgütlerinin intihar saldırılarında dikkat çekmemek için kucaklarında bebek ve çocuk taşıyan kadınları kullandığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, terör örgütlerinin kontrol noktalarında fark edilmemek için çocuk ve bebek taşıyan kadınları intihar eylemcisi olarak kullandığını açıkladı.

Yetkililer, 13 Ocak'ta ülkenin kuzeyinde yer alan Madagali kasabasında yaşanan, 9 kişinin öldüğü intihar saldırısında kucaklarında bebek taşıyan 2 kadın ve beraberindeki 4 kişinin üstlerinde taşıdıkları bombayı patlattıklarının görüldüğünü belirtti.

İntihar eylemcilerinin, yanlarındaki bebekler nedeniyle kontrol noktasından kolayca geçtikleri ifade edilerek, çocuk ve bebeklerin saldırılarda kullanılmasıyla terör eylemlerinin "daha tehlikeli" boyutlara taşındığı vurgulandı.