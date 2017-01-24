Trump karşıtı vandallar 10 yıl hapisle yargılanacak

ABD Başkanı Trump’ın yemin töreninde vitrinleri yıkan, kaldırım taşlarını söken ve çöp kutularını ateşe verenler 10 yıl hapis ve 250’şer bin dolar para cezasıyla yargılanacak

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın yemin ederek göreve başladığı dakikalarda, törenin gerçekleştiği başkent Washington D.C.'de sokağa çıkarak etrafı yakıp yıkan ve özel mülkiyete zarar veren protestocuları ağır bir ceza bekliyor. ABD merkezli CBS News'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, cuma günkü yemin töreni esnasında yaklaşık 230 kişinin tutuklandığını ve bu kişilerin 'isyan çıkarma' suçundan yargılanacağını duyurdu. Haberde isyan çıkarma suçu işleyenlerin 10 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla yargılandığı hatırlatıldı. Yetkililer, söz konusu kişilerin tutuksuz yargılanacağını ve şubat ayında tekrar hakim karşısına çıkacağını aktardı. Trump'ın yemin töreninin düzenlendiği cuma günkü gösterilerde, Beyaz Saray'a yakın bölgelerde caddeleri kapatan gruplar bölgedeki restoranların ve bankaların camlarını kırmış, çöp kutularını ateşe vermiş, kaldırım taşlarını sökerek polise atmıştı. Altı polisin yaralandığı olaylara müdahale eden güvenlik güçleri biber gazı ve plastik mermi kullanarak 230 kişiyi gözaltına almıştı.