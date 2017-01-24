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kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 08:41 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 08:48
Vali kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi
Vali kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Konuşma yaptığı sırada baygınlık geçiren ve başını kürsüye çarpan 'nin Minnesota Eyalet si Dayton'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

'nin Minnesota Eyalet si (69), Mecliste konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi.

Eyalet Meclisinde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı.

Valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı.

Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.

OĞLU SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Vali Dayton'ın oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Dayton'ın neden baygınlık geçirdiği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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