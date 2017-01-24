Vali kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Konuşma yaptığı sırada baygınlık geçiren ve başını kürsüye çarpan ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Dayton'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton (69), Mecliste konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi.



Eyalet Meclisinde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı.



Valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı.



Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.

OĞLU SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERDİ



Vali Dayton'ın oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.



Dayton'ın neden baygınlık geçirdiği hakkında henüz açıklama yapılmadı.