Siyasi çözüm dönemi

Türkiye ve Rusya’nın girişimiyle Astana’da yapılan Suriye zirvesinden uzlaşı çıktı. Altı yıllık iç savaşta askeri çatışmalara son vermeyi taahhüt eden taraflar siyasi çözüm sürecine destek verecek

Kazakistan'ın başkenti Astana'da pazartesi günü başlayan ve Suriye'de ateşkesi sağlamayı öngören görüşmelerden "Suriye'deki sorunun askeri yöntemlerle çözülemeyeceği" kararı çıktı. Dün tamamlanan zirvenin sonuç bildirisinde taraflar bundan sonra siyasi çözüm sürecine destek vermek konusunda uzlaştıklarını açıkladı.



ÜÇLÜ MEKANİZMA

Türkiye, Rusya ve İran ayrıca Suriye'deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanmasında uzlaştı. Sahadaki üç ülkenin ateşkes ortamını izlemesi ve uygulaması öngörülüyor. Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı bilgilerle hızla tespitte bulunarak, saldırıların durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması bekleniyor. Astana görüşmelerinin ana gündem maddesini, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi, yoğun ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi oluşturdu. Türkiye muhaliflerin, Rusya ise rejim güçlerinin garantörlüğünü üstlenmişti. Ancak Esad ordusu ve İran destekli yabancı gruplar ateşkesi yüzlerce kez ihlal edince, muhalifler de saldırılara yer yer karşılık verdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Astana zirvesini telefon üzerinden ele aldıkları bildirildi. Lavrov ile Çavuşoğlu'nun Suriye hükümeti ve silahlı muhalefet arasında doğrudan temas kurulmasının önemini vurguladıkları, Astana'ya katılan aktörlerle Cenevre görüşmelerine hazırlanmak üzere çalışmaya devam edecekleri bildirildi.



'PYD HAK İHLALLERİ YAPIYOR'

Astana'daki tarihi görüşmelere Türkiye'nin hassasiyetiyle terör örgütü PYD davet edilmedi. PYD yerine Suriye Kürtlerini temsilen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bıro katıldı. Bıro, PYD'nin Suriye'de büyük hak ihlalleri yaptığını gündeme taşıdı.





Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov telefonda görüştü.

Astana toplantısı, Suriye'de 6 yıllık iç savaşta askeri muhalefet, rejim, İran ve Rusya'nın ilk kez uluslararası bir toplantıda bir araya gelmesi açısından önem taşıyordu.



"ZİRVE BAŞARIYLA TAMAMLANDI "

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mozambik'in başkenti Maputo'da Astana zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalif grupların daha önce Cenevre'de olduğu gibi olgun tutum sergilediğini ve Suriye'nin geleceği ile ilgili düşündüklerini Astana'da gündeme getirdiklerini belirten Çavuşoğlu, ateşkes ihlallerine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Ateşkesin güçlendirilmesi ve ihlallerin azaltılması, hatta tamamen ortadan kaldırılması için üçlü bir mekanizma kurmayı kararlaştırdık. İki tane merkez kuruldu, Ankara'da ve Moskova'da. Suriye'deki ateşkes ihlallerini tespit ediyor ve gerekli ilgili taraflara, ateşkesi ihlal edenlere uyarılarda bulunuyordu. Burada İran'ın rolü çok önemli. Sadece rejim bakımından değil, rejimin yanında değişik gruplar var. Bundan sonraki süreçte İran'ın da aktif bir şekilde rol alması ateşkesin geleceği için önemli. Sonuçta tüm çabalarımız, katkılarımız sayesinde iki gün süren Astana toplantısı başarılı bir şekilde tamamlandı diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, 8 Şubat'ta Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ev sahipliğinde Suriye toplantısı düzenleneceğini aktardı.

