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Afganistan'da soğuk hava nedeniyle 27 çocuk öldü

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 23:24 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 23:40
Afganistan'da soğuk hava nedeniyle 27 çocuk öldü
Afganistan'da soğuk hava nedeniyle 27 çocuk öldü

Afganistan'ın kuzeyinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava son iki haftada 27 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Afganistan'ın kuzeyinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde son iki haftada 27 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Derzab Kaymakamı Rahmetullah Haşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığını ve birçok köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle son iki haftada 27 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Haşar, bölgede sağlık hizmetlerinin de yetersiz olduğunu belirtti.

Ölen çocukların 5 yaşından küçük olduğunu dile getiren Haşar, bazı çocukların da soğuk hava nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi.

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