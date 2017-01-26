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Fransa Karadağ'ın NATO üyeliğini onayladı

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 22:56
Fransa Karadağ'ın NATO üyeliğini onayladı
Fransa Karadağ'ın NATO üyeliğini onayladı

Fransa, Karadağ'ın NATO üyeliğini onayladı, ülkenin üyelik sürecinin tamamlanması için NATO'ya üye diğer ülkelerin karara imza atması gerekiyor

Fransa'da parlamento, Karadağ'ın NATO üyeliğine onay verdi. Ülkede meclis ve senato, Karadağ'ın NATO'nun 29'uncu üye ülkesi olmasını öngören protokol metnini imzaladı.

NATO Dışişleri Bakanları 19 Mayıs 2016'da NATO'nun Brüksel'deki merkezinde imzalanan protokol ile Karadağ'ı ittifakın 29'uncu üyesi olması için davet etmişti.

Tam üyelik için 2010'dan bu yana müzakereler yürüten Karadağ, üyeliğe ilişkin protokol metninin NATO'ya üye tüm ülkelerin parlamentoları tarafından imzalanmasının ardından ittifaka üye olabilecek.

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