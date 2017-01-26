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'dan Trump'a cevap!

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 12:04 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 12:28
Rusya'dan Trump'a cevap!
Rusya'dan Trump'a cevap!

'nin Suriye'de güvenli bölge açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "ABD güvenli bölge oluşturmadan sonuçlarını düşünmeli" denildi.

ABC kanalından David Muir'e ilk mülakatını veren Başkanı Trump, milyonlarca mültecinin Avrupa ülkelerine alınmasının büyük bir hata olduğunu ifade ederek "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmalıydık. Öyle yapmış olsaydık (mülteci krizi) çok daha ucuza mal olurdu." diye konuşmuştu.

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi. Kremlin "ABD, güvenli bölge oluşturmanın sonuçlarını da düşünmeli" dedi.

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