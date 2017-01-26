X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Trump'tan flaş Suriye talimatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Trump'tan flaş Suriye talimatı

AA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 23:42 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 02:08
Trump'tan flaş Suriye talimatı
Trump'tan flaş Suriye talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, imzalayacağı bir kararname ile "Suriye'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" talimatı vereceği iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve açık kaynaklarda görülebilen imzasız bir başkanlık kararname taslağında, "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması" maddesi yer aldı.

"Yabancıların Terörist Saldırılarından Ülkeyi Korumak" başlıklı taslağın altıncı maddesinde "Suriye halkının korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" öneriliyor.

Taslak metinde ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının, Suriye'de ve komşu ülkelerde güvenli bölgeler oluşturulması için 3 ay içinde taslak bir plan hazırlaması öngörülüyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise konuya temkinli yaklaşarak "söz konusu taslağı teyit edemeyeceklerini" ve "henüz kendilerine iletilmiş bir kararın olmadığını" söyledi.

Trump duvar kararnamesine imza attı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.