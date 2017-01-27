İngiltere, Suriye krizinin çözümünde Rusya ile işbirliği istiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye krizinin çözümünde Rusya ile işbirliği yapabileceklerini bildirdi.

Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz birçok kez Esad'ın gitmesi gerektiğini tekrar ettik ve bunu başaramadık. Bu şu an karşı karşıya olduğumuz sorunlara neden oldu" ifadesini kullandı.

Johnson, Esad'ın istifa etmesi, İran'ın bölgedeki etkisinin azalması ve İngiltere'nin Rusya'nın DEAŞ ile mücadelesine dahil olması konularında anlaşılması halinde Rusya ile işbirliğinin mümkün olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere, Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce İngiltere ile bu konuda işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

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