Trump’tan güvenli bölge sürprizi

Trump, ABD Başkanı olduktan sonra verdiği ilk televizyon röportajında Suriye’de, Türkiye’nin de savunduğu güvenli bölge projesini devreye sokacağını belirtti. İçeriği açıklanmayan proje, tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. Görevini devraldıkan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalından David Muir'e Beyaz Saray'da veren Trump, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş sonucu ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarının daha doğru olacağını söyledi. "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket" diyen Trump, ABD medyasında yer alan 7 Müslüman ülkeye vize sınırlaması getirecek kararname tasarısıyla ilgiliyse, "Bu Müslümanların yasaklanması durumu değil fakat çok fazla terör barındıran ülkelerle ilgili. Bu ülkelerden gelen insanlar burada büyük sorunlara neden oluyorlar. Ülkemizin bu kişiler olmadan da zaten yeterince sorunu var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HEP BUNU SAVUNDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ise düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye başından beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını savundu. Trump'ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım" dedi. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov da "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına ilişkin, "Bunun olası tüm sonuçları iyi hesap edilmeli" dedi.





ABD İLE MEKSİKA ARASINDAKİ DUVAR KRİZİ BÜYÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı. Bu gelişmenin ardından iki ülke arasındaki, duvarın finansmanı tartışması giderek büyüdü. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun "Masrafları ödemeyeceğiz" çıkışına tepki gösteren Trump, Twitter'dan "Eğer Meksika, acil ihtiyaç olan bu duvarın parasını ödemek istemiyorsa, belki de önümüzdeki toplantıyı iptal etmek daha iyi olur" mesajını paylaştı. "ABD'ye gitmiyorum" açıklaması gecikmeyen Nieto, "ABD Başkanı ile salı günü yapılması planlanan toplantıya katılmayacağımı Beyaz Saray'a ilettik" dedi. Trump da toplantının iptali konusunda mutabık olduklarını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise Trump'ın, duvarın maliyetini Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etmeyi planladığını, böylece 10 milyar dolar gelir elde edileceğini söyledi.



ASTANA'NIN ARDINDAN REJİM KARŞITLARI ÇATIŞTI

Kazakistan'da 23-24 Ocak'ta düzenlenen uluslararası toplantıya katılan bazı Suriyeli muhalif gruplar ile ŞFC arasında, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde yer yer çatışmalar yaşandı. Çatışmalar, Şam'ın Fethi Cephesi'nin (ŞFC) Astana'da kendisine karşı kararlar alınacağı beklentisi nedeniyle yığınak yapmasıyla başladı. ŞFC karşısında Mücahitler Ordusu Ahraru'ş Şam'a katıldığını duyurdu. Ardından, muhalif gruplardan Şam'ın Şahinleri, ŞFC'ye karşı savaş ilan etti ve iki grup batı Halep ve İdlib'in güneyinde çatışmaya girdi.



UZUNLUĞU 3200 KM, MALİYETİ 12 MİLYAR DOLAR

Trump, Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tijuana kentiyle ABD'nin güneybatısındaki San Diego kenti arasındaki 3 bin 200 kilometrelik hatta duvar örülmesini öngören karara imza attı. Duvarın maliyetinin ise yaklaşık 10-12 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.



BM FONLARINA BÜYÜK TIRPAN

New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın "kriterleri karşılamayan" BM ve diğer uluslararası örgütlere verdiği fon desteğini en az yüzde 40 azaltacağı ve bazı çok taraflı anlaşmaları feshedeceğini öne sürdü. Kriterler arasında Filistin'e ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne tam üyelik veren, kürtajı destekleyen ve İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımları engelleyen faaliyet ya da programlar yer alıyor.