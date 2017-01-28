Cenevre görüşmeleri şubat sonuna ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da "Suriyeli siyasi muhalefet temsilcileri" olarak adlandırılan grupla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya'nın kendi anayasa taslağını kimseye dayatmaya çalışmadığını, bunun Cenevre'de tartışılmaya açılmak üzere tasarlanmış ve taraflara iletilmiş bir teklif olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da "Suriyeli siyasi muhalefet temsilcileri" olarak adlandırılan grupla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan görüşmelerin ele alındığı toplantının ardından konuşan Lavrov, Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini bildirdi. Lavrov, ertelenmenin gerekçesine dair bir detay vermedi. Rusya'nın Astana'da taraflara sunduğu anayasa teklifine değinen Lavrov, taslakta rejim ve muhaliflerin pozisyonlarındaki ortak noktaların bulunmaya çalışıldığını kaydetti. Lavrov, Rusya'nın kendi anayasa taslağını kimseye dayatmaya çalışmadığını, bunun Cenevre'de tartışılmaya açılmak üzere tasarlanmış ve taraflara iletilmiş bir teklif olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Sözcüsü Yara Sharif ise, Suriye görüşmelerinin ertelendiğine yönelik haberlere ilişkin, "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil" dedi.



EL BAB'A ORTAK OPERASYON

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Su-24M bombardıman uçakları ile Su-35S jetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16 ve F-4'lerle ortak operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. Rus Sputnik haber ajansındaki detaylara göre ortak operasyonun sonucunda 3 DEAŞ komuta merkezi imha edildi aynı zamanda militanların da öldürüldüğü dperasyonlarda toplamda aralarında silah depoları ile yakıt malzemelerinin de bulunduğu 58 hedefin imha edildiği belirtildi.