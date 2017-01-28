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Yemen'de ilk kez İHA düşürüldü

AA
  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 19:20
Yemen'de ilk kez İHA düşürüldü
Yemen'de ilk kez İHA düşürüldü

Yemen’de, Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının ilk kez Husi militanlarının kullandığı İran yapımı bir insansız hava aracını (İHA) vurduğu bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Seyf el-Yafii'ye dayandırdığı habere göre, Yemen askeri birliklerinin Taiz iline bağlı el-Muhha ilçesinde tespit ettiği, İran yapımı İHA, koalisyona bağlı BAE Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından vurularak imha edildi.

Husi militanlarının koalisyon güçleri tarafından sıkıştırılmasından sonra İran'dan yasa dışı yollardan Yemen'e sokulan ve aralarında İHA'ların da yer aldığı çeşitli silahların kullanılmaya başlandığını belirten Yafii, söz konusu silahların ülkeye ulaşmasının, İran'ın Yemen'deki krize müdahalesini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Yafii, uluslararası topluma, İran'ın Yemen'e müdahalesine karşı çıkma çağrısı yaptı.

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